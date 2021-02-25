Началось голосование по выбору памятника на Лубянской площади

11:23

Москвичи начали участвовать в голосовании по поводу того, кому нужно установить памятник на Лубянской площади — Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому. Опрос по этому вопросу стартовал в рамках столичного сервиса «Активный гражданин» 25 февраля. За несколько часов свои голоса отдали уже более 25 тысяч человек.

Напомним, инициативу проведения такого опроса выдвинула Общественная палата города Москвы. По словам экспертов, Лубянской площади нужна архитектурная доминанта, которой может стать памятник. Группа блогеров и писателей предложила вернуть на площадь памятник Феликсу Дзержинскому, демонтированный в 1991 году, после чего со своими альтернативными вариантами выступили еще несколько инициативных групп. Представители Общественной палаты составили короткий список из двух исторических деятелей, одного из которых и смогут поддержать горожане.

Голосования на «Активном гражданине проводятся с 2014 года, к проекту присоединились уже более 4,8 млн горожан, проведены тысячи голосований, в рамках которых собрали свыше 153 млн мнений.