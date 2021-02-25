На Украине заблокируют РБК и "Живой журнал"
15:32 25.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Блог-платформа Livejournal ("Лайвджорнал", "Живой журнал") попал в число более чем 400 сайтов, в отношении которых на Украине принято решение о блокировке. Соответствующую информацию в четверг сообщила Национальная комиссии Украины, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации на своем сайте.
Комиссия проинформировала, что получила письмо от полиции Киева, в котором сообщается о решении Голосеевского районного суда столицы от 4 февраля "наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети Интернет при использовании веб-ресурсов". Далее перечислены 426 украинских и российских сайтов, среди которых оказался Livejournal.
Такое решение, добавили в комиссии, влечет за собой обязательство провайдеров закрыть доступ к сайтам перечисленных в перечне ресурсов. Отмечено также, что постановление суда подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в течение пяти дней.
В список также попали российские сайты РБК, "Аргументы недели", "Финновости" и многие другие. Основанием для решения суда указана статья уголовного кодекса о мошенничестве в больших размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.
Накануне стало известно о том, что Киевский районный суд Харькова постановил заблокировать четыре телеграм- канала, критикующих власть, - "Резидент", "Легитимный", "Картель" и "Сплетница". Это произошло в связи с наличием уголовного дела, в рамках которого владельцев этих каналов подозревают в сотрудничестве с Россией с целью дестабилизации ситуации на Украине.
В 2017 году на Украине под санкции подпали российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компании "Мейл.ру", "Яндекс", "Яндекс.Украина".
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