Данные университета Дж. Хопкинса о заражении COVID-19 в мире на 28 февраля, 2021
10:17 28.02.2021 Источник: Интерфакс
Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро воскресенья составило 113 млн 784 тыс. 735, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 525 тыс. 401, выздоровели более 88 млн человек.
В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 28 млн 554 тыс. 465 инфицированных COVID-19, зафиксировано 511 тыс. 994 летальных исхода, излечились более 19 млн человек.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 11 млн 96 тыс. 731, число скончавшихся - 157 тыс. 51, поправились около 11 млн человек.
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