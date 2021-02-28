Данные университета Дж. Хопкинса о заражении COVID-19 в мире на 28 февраля, 2021

10:17 Источник: Интерфакс

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро воскресенья составило 113 млн 784 тыс. 735, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 525 тыс. 401, выздоровели более 88 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 28 млн 554 тыс. 465 инфицированных COVID-19, зафиксировано 511 тыс. 994 летальных исхода, излечились более 19 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 11 млн 96 тыс. 731, число скончавшихся - 157 тыс. 51, поправились около 11 млн человек.