Россия заняла более 87% угольного рынка Марокко, потеснив США и ЮАР - торгпред РФ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия нарастила поставки угля в Марокко и заняла более 87% угольного рынка страны, сумев при этом существенно потеснить США и ЮАР. Об этом сообщил в четверг корр. ТАСС торговый представитель РФ в Марокко Артем Цинамдзгвришвили.

"России в 2020 году удалось нарастить на 30% поставки в Марокко угля и стать основным его поставщиком, занять по итогам года более 87% угольного рынка королевства, при этом существенно потеснив США и ЮАР (11% и 1% угольных поставок в североафриканскую страну соответственно)", - отметил собеседник агентства.

"Несмотря на общее падение двустороннего товарооборота РФ с Марокко на 9,7% в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, экспорт России в королевство по итогам 2020 года вырос до 766 млн долларов", - продолжил Цинамдзгвришвили.

"В 2020 году существенный рост также показали поставки в Марокко несырьевой неэнергетической продукции российского производства. Так, в 5 раз увеличился экспорт измерительного и контрольного оборудования, в 2 раза - медицинского оборудования, пластмасс и изделий из них, алюминиевой проволоки, инсектицидов и гербицидов. На 30% поставлено больше черных металлов, минеральных удобрений, бумаги и картона, изделий из стекла, на 20% - грузового коммерческого транспорта", - сообщил он.

"Кроме того, в ассортименте экспортируемых из России товаров, востребованных на марокканском рынке, появились такие новые позиции, как плоский прокат из железа, электрические двигатели и генераторы, оборудование для физического и химического анализа, угольные электроды и щетки", - подытожил торговый представитель РФ.