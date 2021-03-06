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НОВОСТИ

Планетоход NASA Perseverance начал движение по поверхности Марса

09:00 06.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский планетоход Perseverance ("Настойчивость") впервые после посадки проехал по поверхности Марса. Об этом сообщили в пятницу на брифинге сотрудники Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

"Вчера (в четверг - прим. ТАСС) днем мы осуществили нашу первую поездку на Марсе", - отметил заместитель менеджера проекта Perseverance Роберт Хогг. В общей сложности аппарат проехал около 6,5 м.

Специалисты НАСА также провели испытания манипулятора, на котором установлены различные научные приборы и инструмент для бурения грунта и забора его образцов.

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