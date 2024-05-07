Первый визит на новом президентском сроке полномочий Путин нанесет в Китай — Ушаков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сроки визита вновь вступившего в должность президента РФ Владимира Путина в Турцию пока не определены, но эта поездка состоится точно после того, как российский лидер посетит Китай. Об этом ТАСС заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Нет, не определись пока», — ответил представитель Кремля на вопрос о сроках визита Путина в Турцию. «Но я даже уверен, что это будет уже после Китая, потому что в Китай будет первый зарубежный визит президента», — отметил Ушаков.