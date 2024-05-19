Власти Словакии заявили, что жизни премьера Фицо на данный момент ничего не угрожает
13:10 19.05.2024 Источник: Интерфакс
Опасность для жизни премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, миновала, сообщил в воскресенье вице-премьер и министр обороны страны Роберт Калиняк.
"Нам всем стало немного спокойнее. Прогнозы все более положительные. Его жизни ничего не угрожает", - приводит его слова словацкое телевидение.
"Худшее, чего мы опасались, миновало. Врачи по итогам консилиума, который состоялся утром в воскресенье, сделали вывод, что опасности для жизни пациента нет, однако ему нужно длительное время и отдых для того, чтобы восстановиться", - сообщили в свою очередь лечащие Фицо врачи.
НОВОСТИ
- 12:20 19.05.2024
- Глава Минобороны Великобритании: Мы не хотим участвовать в прямом конфликте с Россией
- 09:30 19.05.2024
- WP: Ермак ограничил доступ к Зеленскому и пытался лично контролировать почти все крупные военные решения
- 09:25 19.05.2024
- Компании, связанные с технологиями ИИ, тянут вверх фондовые индексы в США - СМИ
- 09:20 19.05.2024
- Трамп пообещал убрать из правительства США «всех разжигателей войны»
- 09:15 19.05.2024
- 3,8 млрд евро Минобороны Германии просит у правительства на поддержку Украины - СМИ
- 09:00 19.05.2024
- Для ВСУ под Харьковом сложилась критическая ситуация - NYT
- 21:00 18.05.2024
- Экс-главком НАТО в Европе назвал наибольшую угрозу США
- 20:30 18.05.2024
- Польские силовики избили и вытеснили на белорусскую территорию пятерых сомалийцев
- 20:00 18.05.2024
- Поврежденный в Красном море танкер недавно останавливался в РФ — командование ВС США
- 19:30 18.05.2024
- Президент Грузии наложила вето на закон об иноагентах
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать