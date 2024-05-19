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Власти Словакии заявили, что жизни премьера Фицо на данный момент ничего не угрожает

13:10 19.05.2024 Источник: Интерфакс

Опасность для жизни премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, миновала, сообщил в воскресенье вице-премьер и министр обороны страны Роберт Калиняк.

"Нам всем стало немного спокойнее. Прогнозы все более положительные. Его жизни ничего не угрожает", - приводит его слова словацкое телевидение.

"Худшее, чего мы опасались, миновало. Врачи по итогам консилиума, который состоялся утром в воскресенье, сделали вывод, что опасности для жизни пациента нет, однако ему нужно длительное время и отдых для того, чтобы восстановиться", - сообщили в свою очередь лечащие Фицо врачи.

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