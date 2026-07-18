Президент Венгрии подписал поправку к конституции о его отстранении от должности
20:30 18.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал принятую парламентом 17-ю поправку к Основному закону, предусматривающую его отстранение от должности. В то же время он заявил, что этот документ является антиконституционным и антидемократическим и вся ответственность за его вступление в силу ложится на новое правительство во главе с Петером Мадьяром.
«17-я поправка является нарушением действующего Основного закона. Однако, прислушавшись к голосу совести, я ее подписал. Моя подпись служит окончательным свидетельством моего полного и непоколебимого уважения к институту президентства и моей приверженности неукоснительному соблюдению Основного закона Венгрии. В то же время она остается непреложным доказательством того, что фундаментальные ценности свободного общества — верховенство права, демократия и принцип разделения властей — были попраны ради политической власти», — сказал глава государства в видеообращении, которое транслировалось национальными телеканалами.
17-я поправка, одобренная большинством депутатов по предложению правительства Петера Мадьяра, содержит положение, в соответствии с которым «полномочия действующего президента республики прекращаются и парламент избирает нового главу государства в течение 30 дней» с момента вступления документа в силу. Новое венгерское правительство заявляло, что это необходимо, поскольку Шуйок не исполнял надлежащим образом свои обязанности и не был гарантом верховенства права. По его утверждению, сейчас требуется «восстановить доверие к институту главы государства и обеспечить соблюдение конституционных принципов функционирования власти».
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