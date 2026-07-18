Венгрия рассчитывает избежать санкций США против покупателей нефти и газа у России
19:30 18.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новое правительство Венгрии рассчитывает, что ему удастся избежать американских санкций, которые могут быть введены против основных импортеров российских нефти и газа. Как сообщил председатель комитета по иностранным делам венгерского парламента Мартон Хайду, он обсуждал этот вопрос во время визита в Вашингтон с коллегами из Конгресса США.
«Я встретил понимание с их стороны и считаю, что есть хорошие шансы избежать этой проблемы», — сказал Хайду в интервью агентству MTI. Он уточнил, что встречался с представителями Республиканской и Демократической партий в Конгрессе, где подготовлен законопроект о введении Соединенными Штатами импортных пошлин в размере 100% на товары из стран, которые являются основными покупателями нефти и газа у России. Венгрия относится к их числу. Законопроект предусматривает возможность исключения из санкций, если это будет отвечать интересам национальной безопасности США.
По словам Хайду, он проинформировал своих собеседников о положении в Венгрии и попросил их принять во внимание тот факт, что страна предпринимает шаги по диверсификации поставок энергоносителей, чтобы избавиться от энергетической зависимости от России. Новое правительство во главе с Петером Мадьяром рассчитывает достичь этой цели к 2035 году. Глава комитета по иностранным делам заявил, что в этой ситуации «было бы досадно», если бы Венгрия попала под американские санкции.
Венгрия по-прежнему получает большую часть нефти по трубопроводу «Дружба», а газа — по «Турецкому потоку» и его ответвлениям через Болгарию и Сербию. Как отмечало прежнее правительство Виктора Орбана, в 2025 году в Венгрию из России поступило более 8,5 млн тонн нефти и свыше 7 млрд кубометров природного газа.
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