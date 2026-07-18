Иран приостановил выполнение обязательств по меморандуму с США — замглавы МИД
18:00 18.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Ирана приостановили выполнение своих обязательств по меморандуму об урегулировании конфликта с США, который был подписан 18 июня 2026 года. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.
«Мы также приостановили выполнение своих обязательств, сейчас мы их не реализуем и заняты защитой страны», — приводит его слова агентство Tasnim.
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