Иран приостановил выполнение обязательств по меморандуму с США — замглавы МИД

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Ирана приостановили выполнение своих обязательств по меморандуму об урегулировании конфликта с США, который был подписан 18 июня 2026 года. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

«Мы также приостановили выполнение своих обязательств, сейчас мы их не реализуем и заняты защитой страны», — приводит его слова агентство Tasnim.