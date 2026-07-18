16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев заявил, что Украина потеряла половину экономического потенциала, отказавшись от интеграции с Россией.

Он отметил, что темпы экономического взаимодействия Москвы и Минска свидетельствуют о том, что в этом году «примерно уже более двух третей белорусской экономики работает в тесной интеграции с российскими партнерами».

В то же время выход Украины из общего экономического пространства с Россией однозначно привел к прогнозируемой катастрофе, заявил Глазьев. «Украина потеряла половину экономического потенциала, отказавшись от интеграции с Россией. Понятно, что все эти события не имели экономическую подоплеку», — сказал Глазьев на круглом столе «Фундаментальные основы Союзного государства и современные геополитические вызовы» в рамках Дней Союзного государства на XXXV Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске».

Госсекретарь СГ также считает, что для противостояния нацизму и с целью избежать сползания славянских народов в состояние катастрофы, как это произошло на Украине, нужна идеология народного единства.