Украина потеряла 50% экономического потенциала, отказавшись от интеграции с РФ — Глазьев
16:00 18.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев заявил, что Украина потеряла половину экономического потенциала, отказавшись от интеграции с Россией.
Он отметил, что темпы экономического взаимодействия Москвы и Минска свидетельствуют о том, что в этом году «примерно уже более двух третей белорусской экономики работает в тесной интеграции с российскими партнерами».
В то же время выход Украины из общего экономического пространства с Россией однозначно привел к прогнозируемой катастрофе, заявил Глазьев. «Украина потеряла половину экономического потенциала, отказавшись от интеграции с Россией. Понятно, что все эти события не имели экономическую подоплеку», — сказал Глазьев на круглом столе «Фундаментальные основы Союзного государства и современные геополитические вызовы» в рамках Дней Союзного государства на XXXV Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске».
Госсекретарь СГ также считает, что для противостояния нацизму и с целью избежать сползания славянских народов в состояние катастрофы, как это произошло на Украине, нужна идеология народного единства.
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