0
0
11
НОВОСТИ

Украина потеряла 50% экономического потенциала, отказавшись от интеграции с РФ — Глазьев

16:00 18.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев заявил, что Украина потеряла половину экономического потенциала, отказавшись от интеграции с Россией.

Он отметил, что темпы экономического взаимодействия Москвы и Минска свидетельствуют о том, что в этом году «примерно уже более двух третей белорусской экономики работает в тесной интеграции с российскими партнерами».

В то же время выход Украины из общего экономического пространства с Россией однозначно привел к прогнозируемой катастрофе, заявил Глазьев. «Украина потеряла половину экономического потенциала, отказавшись от интеграции с Россией. Понятно, что все эти события не имели экономическую подоплеку», — сказал Глазьев на круглом столе «Фундаментальные основы Союзного государства и современные геополитические вызовы» в рамках Дней Союзного государства на XXXV Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске».

Госсекретарь СГ также считает, что для противостояния нацизму и с целью избежать сползания славянских народов в состояние катастрофы, как это произошло на Украине, нужна идеология народного единства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 18.07.2026
Моджтаба Хаменеи не появится на публике до завершения войны с США — иранский источник
0
248
14:20 18.07.2026
Сбер представил на WAIC тренды в области агентной разработки
0
270
14:00 18.07.2026
Госсекретарь Союзного государства констатировал, что «славянского единства пока нет»
0
365
13:00 18.07.2026
ВСУ осознанно ударили по гражданскому объекту — Мирошник об атаке на склад в Котовске
0
420
12:30 18.07.2026
ВС РФ уничтожили в районе Змеиного сухогруз, перевозивший грузы для ВСУ
0
459
12:00 18.07.2026
Россия в январе — мае нарастила экспорт живых свиней на 32%
0
462
11:30 18.07.2026
Две жительницы Крыма задержаны за работу на спецслужбы Украины — ФСБ
0
541
11:00 18.07.2026
Родни Кук заявляет, что его поездка на ПМЭФ стала «разворотом» США к РФ
0
589
10:30 18.07.2026
Финляндия ввела ограничения полетов над восточной частью Финского залива — диспетчеры
0
566
10:10 18.07.2026
На сессии AI Journey на WAIC эксперты обсудили, как меняется роль ИИ
0
498

Возврат к списку