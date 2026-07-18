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НОВОСТИ

Пропавший в Краснодаре 13-летний мальчик найден живым

17:00 18.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

13-летний мальчик, поиски которого велись в Краснодаре с 16 июля, найден. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Краснодару в своем телеграм-канале.

Ранее со ссылкой на ведомство сообщалось, что полиция в Краснодаре приступила к поискам 13-летнего мальчика, который ушел из дома на улице имени Мусоргского М. П. и не вернулся.

«Мальчик найден. Каких-либо противоправных действий в отношении ребенка не совершалось», — говорится в сообщении.

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