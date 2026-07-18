Зеленский изучает возможность уволить Сырского, чтобы выйти из кризиса — FT

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский изучает возможность отправить в отставку главкома ВСУ Александра Сырского, чтобы выйти из серьезнейшего кризиса, охватившего военное командование после увольнения министра обороны Михаила Федорова. Об этом пишет газета The Financial Times.

Сырский стал «козлом отпущения» на акциях протеста против увольнения Федорова, пишет издание. По словам источника издания, Зеленский пригласил военное руководство на совещание на начавшихся выходных. Он планирует заслушать оценки военными ситуации на поле боя, а также провести беседы с возможными кандидатами на пост главкому ВСУ.

Собеседник издания пояснил, что Зеленский открыт возможности сменить Сырского, если найдет ему сменщика, который гарантирует плавный переход руководства армией с сохранением обороноспособности по всей линии фронта. Как отмечает издание, Зеленский задумался о возможном увольнении Сырского лишь после того, как протесты и общественная кампания в поддержку Федорова усилились в пятницу.