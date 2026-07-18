0
0
146
НОВОСТИ

ВС РФ вошли в Алексеево-Дружковку, ведут бои в городе — Герасимов

20:00 18.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Войска Южной группировки продвигаются в направлении Дружковки, передовые подразделения вошли в Алексеево-Дружковку, ведут бои в городе. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

«Войска Южной группировки, освободив Константиновку, продвигаются в направлении Дружковки, передовые подразделения вошли в Алексеево-Дружковку и ведут бои в городе», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:00 18.07.2026
Вертолет МИ-2 сельхозназначения упал на Кубани, пилот погиб
0
78
20:30 18.07.2026
Президент Венгрии подписал поправку к конституции о его отстранении от должности
0
148
19:30 18.07.2026
Венгрия рассчитывает избежать санкций США против покупателей нефти и газа у России
0
267
19:00 18.07.2026
В портах Южный и Одесса поражены три сухогруза с грузами для ВСУ — Минобороны РФ
0
288
18:30 18.07.2026
Зеленский изучает возможность уволить Сырского, чтобы выйти из кризиса — FT
0
360
18:00 18.07.2026
Иран приостановил выполнение обязательств по меморандуму с США — замглавы МИД
0
387
17:00 18.07.2026
Пропавший в Краснодаре 13-летний мальчик найден живым
0
485
16:00 18.07.2026
Украина потеряла 50% экономического потенциала, отказавшись от интеграции с РФ — Глазьев
0
583
15:00 18.07.2026
Моджтаба Хаменеи не появится на публике до завершения войны с США — иранский источник
0
591
14:20 18.07.2026
Сбер представил на WAIC тренды в области агентной разработки
0
552

Возврат к списку