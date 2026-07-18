ВС РФ вошли в Алексеево-Дружковку, ведут бои в городе — Герасимов

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Войска Южной группировки продвигаются в направлении Дружковки, передовые подразделения вошли в Алексеево-Дружковку, ведут бои в городе. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

«Войска Южной группировки, освободив Константиновку, продвигаются в направлении Дружковки, передовые подразделения вошли в Алексеево-Дружковку и ведут бои в городе», — сказал он.