Вертолет МИ-2 сельхозназначения упал на Кубани, пилот погиб
21:00 18.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вертолет МИ-2 сельхозназначения потерпел крушение в 2 км от станицы Калининской Краснодарского края, пилот погиб. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
«В 2 км от станицы Калининской (в районе западной окраины) при проведении обработки полей произошло падение вертолета Ми-2 сельскохозяйственного назначения. Вследствие крушения погиб пилот воздушного судна», — говорится в сообщении.
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