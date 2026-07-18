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Вертолет МИ-2 сельхозназначения упал на Кубани, пилот погиб

21:00 18.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вертолет МИ-2 сельхозназначения потерпел крушение в 2 км от станицы Калининской Краснодарского края, пилот погиб. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«В 2 км от станицы Калининской (в районе западной окраины) при проведении обработки полей произошло падение вертолета Ми-2 сельскохозяйственного назначения. Вследствие крушения погиб пилот воздушного судна», — говорится в сообщении.

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