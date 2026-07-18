В портах Южный и Одесса поражены три сухогруза с грузами для ВСУ — Минобороны РФ
19:00 18.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВС РФ поразили в порту Южный сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения, в порту Одесса — два сухогруза с военным грузом на рейде в ожидании разгрузки. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Южный (государственное предприятие „Морской торговый порт „Южный“) — сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения для ВСУ, в порту Одесса (государственное предприятие „Морской торговый порт „Одесса“) — два сухогруза с грузом военного назначения, находящиеся на рейде порта в ожидании разгрузки», — сказали там.
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