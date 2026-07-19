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НОВОСТИ

Сбер поддержит селлеров, пострадавших от инцидентов на складах Wildberries

10:48 19.07.2026

Сбер открывает сбор заявок на реструктуризацию кредитов предпринимателей, потерявших товарные остатки на складах Wildberries в Котовске и Электростали. Чтобы подать заявку, нужно открыть раздел ‘’Кредиты’’ в интернет-банке СберБизнес, нажать кнопку ‘’Реструктуризация’’ и подать заявление. Каждое обращение будет рассмотрено индивидуально.

Сбер также запустил для селлеров бесплатные консультации по ключевым вопросам, связанными с инцидентом. Сотрудники банка сориентируют по первым шагам, вопросам страхования, подскажут, как найти необходимую аналитику по остаткам на складах, а также ответят на все вопросы по реструктуризации и помогут оформить заявку. Поддержка доступна ежедневно по единой линии поддержки 0321 и в чате интернет-банка СберБизнес.

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