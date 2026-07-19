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МИД Казахстана сделал заявление по поводу атак БПЛА на танкеры близ терминала КТК

18:40 19.07.2026 Источник: Интерфакс

МИД Казахстана выразило обеспокоенность нарушением договоренностей относительно судов с нефтью в Черном море после атак беспилотников на танкеры близ терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), говорится в заявлении ведомства.

"Нашу особую обеспокоенность вызывает тот факт, что ранее согласованный всеми заинтересованными сторонами механизм обмена информацией о гражданских судах, входящих в акваторию Чёрного моря с целью погрузки нефти на терминалах КТК, был намеренно проигнорирован, что поставило под угрозу жизнь и безопасность экипажей гражданских судов", - говорится в заявлении, распространенном в воскресенье.

В МИД заявили, что Казахстан требует незамедлительного прекращения атак и принятия исчерпывающих мер в целях обеспечения безопасности инфраструктуры экспорта казахстанского углеводородного сырья.

"Настоятельно призываем страны-партнеры решительно осудить указанные атаки и приглашаем все заинтересованные стороны к выработке практических мер. Исходим из того, что только неукоснительное соблюдение норм международного права позволит избежать повторения подобных инцидентов", - говорится в заявлении.

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