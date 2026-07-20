ФРГ и Франция требуют кардинальной реформы дипслужбы ЕС — FT

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Берлин и Париж недовольны реакцией Европейской службы внешних действий (EEAS) на внешние вызовы, включая Иран и Украину, и хотят кардинально реформировать этот орган. Об этом сообщает издание Financial Times (FT).

По его информации, ряд стран, в том числе Франция и Германия, считают, что служба не смогла справиться с «капризами» американского лидера Дональда Трампа, адекватно среагировать на экономическое давление, введение пошлин и проблемы с обеспечением энергоресурсами. Некоторые страны — члены ЕС «в частных беседах обсуждают радикальную реформу» EEAS, пишет FT.

Ранее ФРГ и Франция приняли совместное заявление, в котором призвали лидеров ЕС использовать саммит в октябре, чтобы заняться «исправлением ситуации» и предложить возможные решения к концу текущего года. Согласно источникам FT, речь может идти о передаче Еврокомиссии некоторых полномочий от EEAS.