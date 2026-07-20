Энергетическая система Украины полному восстановлению не подлежит — депутат Рады

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предстоящая зима для Украины будет сложнее предыдущей ввиду состояния энергетической системы, которая не подлежит полному восстановлению. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Максим Бужанский.

«Следующая зима будет тяжелее, которая впереди, которая через несколько месяцев уже. У нас здорово разбита энергетика по результатам прошлого года, несмотря на все усилия, полностью восстановить ее невозможно», — сказал он в эфире YouTube-канала Politeka Online, не приведя подробностей.

Прошлой зимой на Украине были масштабные отключения электроэнергии и отопления. Аварийные отключения света продолжались по 12-16 часов, отопления в ряде районов Киева и других городов не было по несколько дней.