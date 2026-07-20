Один человек погиб, 13 ранены в результате ударов ВСУ по Брянской области
11:05 20.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один человек погиб, 13 получили ранения в результате ударов ВСУ по Брянской области, сообщил в телеграм-канале врио губернатор региона Егор Ковальчук.
«Один человек погиб, 13 человек ранено в результате атак украинских террористов», — написал он.
В частности, по его данным, смертельные ранения получил водитель пожарного автомобиля в поселке Белая Березка, который выехал на тушение пожара. Трое мирных жителей получили травмы различной степени тяжести. Ранены жители в Погарском и Стародубском районах.
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