Один человек погиб, 13 ранены в результате ударов ВСУ по Брянской области

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб, 13 получили ранения в результате ударов ВСУ по Брянской области, сообщил в телеграм-канале врио губернатор региона Егор Ковальчук.

«Один человек погиб, 13 человек ранено в результате атак украинских террористов», — написал он.

В частности, по его данным, смертельные ранения получил водитель пожарного автомобиля в поселке Белая Березка, который выехал на тушение пожара. Трое мирных жителей получили травмы различной степени тяжести. Ранены жители в Погарском и Стародубском районах.