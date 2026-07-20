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НАТО считает, что ФРГ может в срок до года создать ядерное взрывное устройство — СВР РФ

12:20 20.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эксперты НАТО считают, что Германия способна в срок до одного года сконструировать действующее ядерное взрывное устройство. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«Военные эксперты НАТО считают, что Берлин способен самостоятельно в течение 1 — 3 месяцев наработать необходимый расщепляющийся материал и в срок до одного года сконструировать действующее ядерное взрывное устройство без проведения его натурных испытаний. Это вызывает особую тревогу с учетом богатого милитаристского прошлого Германии и планов правительства [канцлера Фридриха] Мерца „вновь превратить немецкую армию в сильнейшую в Европе“, — отметили в пресс-бюро.

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