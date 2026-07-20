Военнообязанным Литвы предлагают выплату в 9 тыс. евро за добровольную срочную службу
12:00 20.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выплата в размере около 9 тыс. евро является одним из стимулов для военнообязанных Литвы добровольно пройти срочную службу. Это в эфире национального радио LRT признал министр обороны балтийской республики Робертас Каунас.
«Выплаты тем, кто вызывается служить добровольно, на порядок выше тех, которые получают служащие по приказу», — сказал он. После 9-месячной срочной службы такому военнообязанному, если он оценен на отлично, выплачивается около 9 тыс. евро, что на 30% больше, чем получит призванный приказом.
Более 8,1 тыс. человек из внесенных в список военнообязанных Литвы выразили в текущем году желание добровольно пройти срочную службу, что является рекордным показателем. Однако принять всех их армия не сможет.
В 2015 году Вильнюс, ссылаясь на обострение геополитической ситуации, восстановил отмененную в 2008 году срочную службу в армии. Так как призывников в Литве больше, чем позволяют организовать срочную девятимесячную службу финансовые и инфраструктурные возможности, новобранцев отбирают с помощью компьютерной программы по принципу случайности, но вне этого можно записаться добровольцем.
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