Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 410 военнослужащих в зоне СВО

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ потеряли за сутки порядка 1 410 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 145 человек, от действий группировок «Запад» — до 210, «Южная» — более 140, «Центр» — более 350, на направлении «Восток» — до 505 и «Днепр» — более 60 военнослужащих.