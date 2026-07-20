Принято решение о создании новой особой экономической зоны в Хакасии — Мишустин
11:32 20.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новую особу экономическую зону создадут в Хакасии, также принято решение о расширении особой экономической зоны «Зеленая долина» в Татарстане. Об этом сообщил на совещании со своими заместителями премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Принято решение о создании новой экономической зоны промышленно-производственного типа в Республике Хакасия, а также о расширении особой экономической зоны „Зеленая долина“ в Татарстане», — отметил Мишустин
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