Принято решение о создании новой особой экономической зоны в Хакасии — Мишустин

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новую особу экономическую зону создадут в Хакасии, также принято решение о расширении особой экономической зоны «Зеленая долина» в Татарстане. Об этом сообщил на совещании со своими заместителями премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Принято решение о создании новой экономической зоны промышленно-производственного типа в Республике Хакасия, а также о расширении особой экономической зоны „Зеленая долина“ в Татарстане», — отметил Мишустин