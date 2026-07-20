Собянин: Russpass смог объединить путешественников от Калининграда до Камчатки
11:57 20.07.2026
Московская цифровая платформа RUSSPASS за 6 лет превратилась в многофункциональную цифровую экосистему, объединяющую путешественников от Калининграда до Камчатки, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, проект, который был призван помочь туристам сориентироваться в Москве, купить билеты и посетить интересные места, теперь стал общероссийской системой.
Как отмечает градоначальник, платформа объединяет более 70 тыс. предложений в 85 российских регионах, она позволяет забронировать отель, заказать столик в ресторане, купить билеты в музеи. «Российские и зарубежные туристы воспользовались этими возможностями уже порядка 115 млн раз», - сообщил Собянин. По его словам, Также RUSSPASS позволяет россиянам и иностранцам исследовать Россию, находить интересные места, поскольку система консолидировала более 1300 авторских маршрутов, с ней работают более 875 аттестованных гидов, предлагающих около 1700 экскурсий.
При этом платформа развивается – ее пользователи уже пользуются технологиями искусственного интеллекта. «Московская платформа стала первым в России ИИ-сервисом для путешественников, где умные алгоритмы сопровождают человека на всех этапах планирования отдыха – дают комплексные рекомендации и формируют индивидуальные маршруты путешествий, - сообщил глава города. – Эти технологии позволили пользователям спланировать более 80 тысяч поездок по самым разным уголкам страны. До конца этого года внедрим новые возможности по планированию отдыха при помощи ИИ для автолюбителей». В мобильном приложении есть умный чат-гид, помогающий спланировать отдых. А скоро пользователи RUSSPASS смогут получать локаций и событий, созданные искусственным интеллектом на основе просматриваемых пользователем страниц.
Развивается и онлайн-журнал RUSSPASS, который вошел в пятерку лучших онлайн-изданий про туризм в РФ и стал первым по цитируемости среди туристических СМИ.
Есть также и специализированный отраслевой портал RUSSPASS. Бизнес, который объединяет представителей туристического сектора. На нем зарегистрированы более 5200 специализированных компаний, а на цифровой витрине представлено более 600 надежных московских партнеров. Эта площадка обработала более 33 тыс. заявок на посещение деловых и отраслевых событий и стала важным инструментом взаимодействия для профессионалов рынка, считает Собянин. За первый квартал 2026 года в конструкторе мероприятий портала было собрано столько же деловых событий, сколько за весь 2025 год.
Новости
- 12:32 20.07.2026
- РФ будет использовать свой опыт при возобновлении диалога с Европой — Песков
- 12:20 20.07.2026
- НАТО считает, что ФРГ может в срок до года создать ядерное взрывное устройство — СВР РФ
- 12:05 20.07.2026
- ФРГ и Франция требуют кардинальной реформы дипслужбы ЕС — FT
- 12:00 20.07.2026
- Военнообязанным Литвы предлагают выплату в 9 тыс. евро за добровольную срочную службу
- 11:32 20.07.2026
- Принято решение о создании новой особой экономической зоны в Хакасии — Мишустин
- 11:20 20.07.2026
- Энергетическая система Украины полному восстановлению не подлежит — депутат Рады
- 11:05 20.07.2026
- Один человек погиб, 13 ранены в результате ударов ВСУ по Брянской области
- 11:00 20.07.2026
- ЕК может переработать 21-й пакет антироссийских санкций с учетом позиции Греции — Politico
- 10:32 20.07.2026
- Китай за первое полугодие 2026 г. нарастил экспорт легковых автомобилей в Россию на 134,7%
- 10:20 20.07.2026
- Больше половины поляков не хотят возвращения обязательного призыва в армию — опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать