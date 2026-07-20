Собянин: Russpass смог объединить путешественников от Калининграда до Камчатки

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Московская цифровая платформа RUSSPASS за 6 лет превратилась в многофункциональную цифровую экосистему, объединяющую путешественников от Калининграда до Камчатки, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, проект, который был призван помочь туристам сориентироваться в Москве, купить билеты и посетить интересные места, теперь стал общероссийской системой.

Как отмечает градоначальник, платформа объединяет более 70 тыс. предложений в 85 российских регионах, она позволяет забронировать отель, заказать столик в ресторане, купить билеты в музеи. «Российские и зарубежные туристы воспользовались этими возможностями уже порядка 115 млн раз», - сообщил Собянин. По его словам, Также RUSSPASS позволяет россиянам и иностранцам исследовать Россию, находить интересные места, поскольку система консолидировала более 1300 авторских маршрутов, с ней работают более 875 аттестованных гидов, предлагающих около 1700 экскурсий.

При этом платформа развивается – ее пользователи уже пользуются технологиями искусственного интеллекта. «Московская платформа стала первым в России ИИ-сервисом для путешественников, где умные алгоритмы сопровождают человека на всех этапах планирования отдыха – дают комплексные рекомендации и формируют индивидуальные маршруты путешествий, - сообщил глава города. – Эти технологии позволили пользователям спланировать более 80 тысяч поездок по самым разным уголкам страны. До конца этого года внедрим новые возможности по планированию отдыха при помощи ИИ для автолюбителей». В мобильном приложении есть умный чат-гид, помогающий спланировать отдых. А скоро пользователи RUSSPASS смогут получать локаций и событий, созданные искусственным интеллектом на основе просматриваемых пользователем страниц.

Развивается и онлайн-журнал RUSSPASS, который вошел в пятерку лучших онлайн-изданий про туризм в РФ и стал первым по цитируемости среди туристических СМИ.

Есть также и специализированный отраслевой портал RUSSPASS. Бизнес, который объединяет представителей туристического сектора. На нем зарегистрированы более 5200 специализированных компаний, а на цифровой витрине представлено более 600 надежных московских партнеров. Эта площадка обработала более 33 тыс. заявок на посещение деловых и отраслевых событий и стала важным инструментом взаимодействия для профессионалов рынка, считает Собянин. За первый квартал 2026 года в конструкторе мероприятий портала было собрано столько же деловых событий, сколько за весь 2025 год.