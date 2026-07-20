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НОВОСТИ

РФ будет использовать свой опыт при возобновлении диалога с Европой — Песков

12:32 20.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия будет использовать приобретенный опыт при возобновлении диалога со странами Европы. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, тот опыт, который мы приобрели, мы далее всегда будем использовать при возобновлении диалога», — сказал Песков.

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