ЕК может переработать 21-й пакет антироссийских санкций с учетом позиции Греции — Politico

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) может пойти на уступки Греции и изменить некоторые положения 21-го пакета санкций против России, так как они противоречат экономическим интересам самого сообщества. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

«Мы пытаемся найти выход из этой ситуации (согласование пакета рестрикций — прим. ТАСС), но ситуация с Грецией показывает, что мы начинаем сталкиваться с некоторыми ключевыми [европейскими] интересами», — заявил собеседник из числа европейских дипломатов.

Газета отметила, что исполнительная власть ЕС прорабатывает экономические последствия санкционного пакета. По данным Politico, экономический анализ может быть представлен 22 июля на встрече послов ЕС. Помимо этого, ЕК может убрать из 21-го пакета положения относительно австрийского банка Raiffeisen, а также добавить пункт о заморозке верхнего потолка цен на российскую нефть.

19 июля британская газета Financial Times сообщила, что Греция выступила против новых санкций, так как запрет ЕК на перевозку российского СПГ может ударить по судоходной компании Dynagas. Германия и Португалия добиваются послабления ограничений на закупку российской рыбы, ссылаясь на необходимость поддержки своих перерабатывающих предприятий. Газета подчеркнула, что Франция и Италия, будучи одними из главных туристических направлений Европы, хотят смягчения визовой политики в отношении российских граждан. А Австрия вновь попросила разморозить активы, связанные с банком Raiffeisen.