Путин принял в Кремле главу МИД КНДР Цой Сон Хи
18:30 19.07.2026 Источник: Интерфакс
Президент России Владимир Путин в Кремле проводит встречу с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Владимир Путин в Кремле проводит встречу с министром иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи. Во встрече принимают участие министр иностранных дел (Сергей) Лавров и помощник президента (Юрий) Ушаков", - сказал он.
"В начале беседы президент Путин дал высокую оценку двусторонним отношениям России и КНДР. Воспользовался случаем, чтобы еще раз выразить благодарность руководству и народу Корейской Народно-Демократической Республики за помощь в проведении СВО, подчеркнув, что подвиги корейских военных, которые помогали нашим военным, никогда не забудут в нашей стране и что они отмечены государственными наградами", - сообщил Песков.
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