Путин принял в Кремле главу МИД КНДР Цой Сон Хи

18:30 Источник: Интерфакс

Президент России Владимир Путин в Кремле проводит встречу с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Владимир Путин в Кремле проводит встречу с министром иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи. Во встрече принимают участие министр иностранных дел (Сергей) Лавров и помощник президента (Юрий) Ушаков", - сказал он.

"В начале беседы президент Путин дал высокую оценку двусторонним отношениям России и КНДР. Воспользовался случаем, чтобы еще раз выразить благодарность руководству и народу Корейской Народно-Демократической Республики за помощь в проведении СВО, подчеркнув, что подвиги корейских военных, которые помогали нашим военным, никогда не забудут в нашей стране и что они отмечены государственными наградами", - сообщил Песков.