Цена Brent на бирже ICE поднималась выше $91 за баррель

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на лондонской бирже ICE превышала $91 за баррель впервые с 11 июня текущего года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 01:27 мск, стоимость Brent поднималась на 3,54%, до $91,22 за баррель. К 01:30 мск стоимость Brent ускорила рост и торговалась на уровне $91,42 за баррель (плюс 3,77%), что стало максимумом утра понедельника.

По состоянию на 07:00 мск стоимость Brent замедлила рост и торговалась на уровне $90,26 за баррель (плюс 2,45%). В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в августе росла на 2,27%, до $83,64 за баррель.