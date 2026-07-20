Цена газа в Европе превысила $700 за 1 тыс. куб. м
09:05 20.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цена газа на бирже в Европе в ходе торгов в понедельник впервые с 23 марта превысила $700 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Такая динамика отмечена на фоне очередного витка эскалации между США и Ираном на Ближнем Востоке.
Стоимость августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла до уровня около $716 за 1 тыс. куб. м, или 60,515 евро за МВт-ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт-ч).
Рост котировок с начала дня превышал 5%.
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