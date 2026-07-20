Китай за полгода нарастил импорт удобрений из России на 58,6%
10:00 20.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай в январе — июне 2026 года увеличил импорт удобрений из России в стоимостном выражении на 58,6%, до $1,10 млрд. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.
За аналогичный период 2025 года стоимость поставок составляла $692,67 млн.
Основной объем пришелся на калийные удобрения. Их импорт вырос на 59,8%, до $1,03 млрд против $647,18 млн годом ранее.
Поставки азотных удобрений сократились на 78,2%, до $49,9 тыс.
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