0
0
0
НОВОСТИ

Страны ЕС все менее охотно поддерживают санкции против РФ — FT

09:32 20.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поддержка новых антироссийских санкций в Евросоюзе стала ослабевать, поскольку правительства европейских стран опасаются, что подобные меры могут нанести ущерб их ведущим компаниям. Об этом в воскресенье сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По ее информации, ряд стран, включая Австрию, Германию, Грецию, Италию, Португалию и Францию, потребовали исключений из 21-го пакета санкций или заблокировали предлагаемые Брюсселем меры.

Как отметило издание, Греция выступила против новых санкций, так как запрет Еврокомиссии на перевозку российского СПГ может ударить по судоходной компании Dynagas. Германия и Португалия добиваются послабления ограничений на закупку российской рыбы, ссылаясь на необходимость поддержки своих перерабатывающих предприятий. Газета подчеркнула, что Франция и Италия, будучи одними из главных туристических направлений Европы, хотят смягчения визовой политики в отношении российских граждан. А Австрия вновь попросила разморозить активы, связанные с банком Raiffeisen.

15 июля послы стран — членов Евросоюза провалили попытку согласовать 21-й пакет санкций против России, переговоры отложены до 23 июля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 20.07.2026
КСИР баллистическими ракетами атаковал самолеты ВС США в Иордании — Tasnim
0
109
09:05 20.07.2026
Цена газа в Европе превысила $700 за 1 тыс. куб. м
0
138
09:00 20.07.2026
За ночь над регионами РФ сбит 381 украинский БПЛА
0
144
08:00 20.07.2026
Сборная Испании во второй раз выиграла чемпионат мира по футболу
0
177
20:30 19.07.2026
Министр промышленности Таджикистана посетил в Китае компанию по производству спецтехники
0
913
19:50 19.07.2026
ВС РФ атаковали два судна у острова Змеиный в Черном море, откуда запускались БПЛА - МО России
0
870
18:40 19.07.2026
МИД Казахстана сделал заявление по поводу атак БПЛА на танкеры близ терминала КТК
0
965
18:30 19.07.2026
Путин принял в Кремле главу МИД КНДР Цой Сон Хи
0
1116
17:18 19.07.2026
Вучич: Моя политика заключается в отсутствии санкций [против России]
0
1157
15:55 19.07.2026
Возобновление конфликта между США и Ираном привело в Германии к росту цен на топливо - СМИ
0
1176

Возврат к списку