Страны ЕС все менее охотно поддерживают санкции против РФ — FT

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поддержка новых антироссийских санкций в Евросоюзе стала ослабевать, поскольку правительства европейских стран опасаются, что подобные меры могут нанести ущерб их ведущим компаниям. Об этом в воскресенье сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По ее информации, ряд стран, включая Австрию, Германию, Грецию, Италию, Португалию и Францию, потребовали исключений из 21-го пакета санкций или заблокировали предлагаемые Брюсселем меры.

Как отметило издание, Греция выступила против новых санкций, так как запрет Еврокомиссии на перевозку российского СПГ может ударить по судоходной компании Dynagas. Германия и Португалия добиваются послабления ограничений на закупку российской рыбы, ссылаясь на необходимость поддержки своих перерабатывающих предприятий. Газета подчеркнула, что Франция и Италия, будучи одними из главных туристических направлений Европы, хотят смягчения визовой политики в отношении российских граждан. А Австрия вновь попросила разморозить активы, связанные с банком Raiffeisen.

15 июля послы стран — членов Евросоюза провалили попытку согласовать 21-й пакет санкций против России, переговоры отложены до 23 июля.