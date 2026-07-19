ВС РФ атаковали два судна у острова Змеиный в Черном море, откуда запускались БПЛА - МО России
19:50 19.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВС РФ поразили два морских судна типа балкер и сухогруз севернее острова Змеиный, с которых ВСУ осуществляли запуск ударных БПЛА и БЭК. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Два морских судна типа балкер и сухогруз севернее острова Змеиный, с которых ВСУ осуществлялся запуск ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров [поражены]», — сказали в министерстве.
«Кроме того, самолетами ВКС России и беспилотными летательными аппаратами поражены: два морских судна типа балкер с грузом военного назначения на рейде порта Одесса», — сказали там.
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