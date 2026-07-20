За ночь над регионами РФ сбит 381 украинский БПЛА
09:00 20.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО перехватили и уничтожили в течение ночи над регионами РФ, акваториями Азовского и Черного морей 381 украинский БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение ночи в период с 20:00 мск 19 июля текущего года до 08:00 мск 20 июля дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 381 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — сказали в министерстве.
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