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КСИР баллистическими ракетами атаковал самолеты ВС США в Иордании — Tasnim

09:20 20.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) нанес удар баллистическими ракетами по самолетам ВС США, находившимся в Иордании.

» [Военные КСИР] нанесли удары баллистическими ракетами по крупным транспортным самолетам C-17 и P-8 ВС США, находившимся на аэродроме Акабы», — приводит заявление КСИР агентство Tasnim.

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