Сборная Испании во второй раз выиграла чемпионат мира по футболу

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сборная Испании со счетом 1:0 в дополнительное время одержала победу над командой Аргентины в финальном матче чемпионата мира 2026 года по футболу. Встреча прошла в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).

Единственный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

Сборная Испании во второй раз стала победителем чемпионата мира. Впервые испанцы завоевали трофей в 2010 году.