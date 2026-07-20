Сборная Испании во второй раз выиграла чемпионат мира по футболу
08:00 20.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сборная Испании со счетом 1:0 в дополнительное время одержала победу над командой Аргентины в финальном матче чемпионата мира 2026 года по футболу. Встреча прошла в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).
Единственный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес.
Сборная Испании во второй раз стала победителем чемпионата мира. Впервые испанцы завоевали трофей в 2010 году.
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