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Министр промышленности Таджикистана посетил в Китае компанию по производству спецтехники

20:30 19.07.2026 Источник: Интерфакс

Министр промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабир в ходе рабочей поездки в Шанхай посетил производственные мощности китайской компании SANY и провел переговоры с ее руководством, сообщили в пресс-центре министерства. 

Стороны обсудили перспективы организации в Таджикистане производства электрической специализированной техники, включая строительную, коммунальную и горнодобывающую технику. Предполагается, что выпускаемая продукция будет ориентирована как на внутренний рынок, так и на экспорт. 

По данным министерства, в ходе встречи особое внимание было уделено вопросам поэтапного перехода от дизельной специализированной техники к электрической. В ведомстве считают, что использование электрической техники позволит снизить эксплуатационные расходы предприятий, повысить энергоэффективность производства и сократить выбросы, прежде всего в горнодобывающей отрасли. По итогам переговоров стороны выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве и договорились продолжить консультации по вопросам реализации совместных проектов. SANY входит в число крупнейших мировых производителей строительной и специализированной техники.

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