Министр промышленности Таджикистана посетил в Китае компанию по производству спецтехники
20:30 19.07.2026 Источник: Интерфакс
Министр промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабир в ходе рабочей поездки в Шанхай посетил производственные мощности китайской компании SANY и провел переговоры с ее руководством, сообщили в пресс-центре министерства.
Стороны обсудили перспективы организации в Таджикистане производства электрической специализированной техники, включая строительную, коммунальную и горнодобывающую технику. Предполагается, что выпускаемая продукция будет ориентирована как на внутренний рынок, так и на экспорт.
По данным министерства, в ходе встречи особое внимание было уделено вопросам поэтапного перехода от дизельной специализированной техники к электрической. В ведомстве считают, что использование электрической техники позволит снизить эксплуатационные расходы предприятий, повысить энергоэффективность производства и сократить выбросы, прежде всего в горнодобывающей отрасли. По итогам переговоров стороны выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве и договорились продолжить консультации по вопросам реализации совместных проектов. SANY входит в число крупнейших мировых производителей строительной и специализированной техники.
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