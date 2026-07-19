Сбер и Шанхайский институт ИИ создадут совместный ИИ-хаб в Китае
13:54 19.07.2026
|Фото пресс-службы Сбера
ИИ-хаб станет постоянной платформой для взаимодействия учёных, инженеров и бизнеса из России и Китая. Стороны планируют развивать работу по нескольким направлениям.
В научной сфере это запуск совместных исследовательских проектов и лабораторий. В фокусе внимания будут большие языковые модели, ИИ-агенты, робототехника, мультимодальный ИИ и безопасность нейросетей. Для демонстрации технологий создана постоянная экспозиция Sber AI в Центре SAIRI.
По линии регулирования стороны будут вместе разрабатывать этические принципы, критерии безопасности и отраслевые рекомендации по управлению искусственным интеллектом. Кроме того, Сбер и SAIRI планируют представлять совместные инициативы на крупных мировых площадках, таких как WAIC и Международный альянс в сфере ИИ (AI Alliance Network). В образовательной части партнёры организуют стажировки, воркшопы, программы обмена для исследователей и студентов, а также семинары для руководителей.
«Наше сотрудничество с SAIRI, начатое на международной конференции AI Journey в 2024 году, сегодня перерастает в системную работу над крупными проектами. Постоянная площадка ИИ-хаб в Шанхае позволит нам быстрее тестировать гипотезы, готовить кадры и вместе формировать стандарты безопасного применения генеративного искусственного интеллекта. Не менее важна и демонстрационная часть: когда ИИ-решения можно увидеть на прототипах, диалог с партнёрами становится максимально предметным и эффективным», – отметил Андрей Белевцев.
«Подписание в 2025 году Совместного заявления Российской Федерации и Китайской Народной Республики об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, стало важной вехой двустороннего сотрудничества двух стран. Руководствуясь этим общим видением, SAIRI и Сбербанк стремятся к развитию исследований в области искусственного интеллекта, управлению системами искусственного интеллекта и подготовке кадров, объединяя мудрость и опыт обеих стран для содействия ответственному и устойчивому развитию технологий искусственного интеллекта во всем мире», – сказала Яньцзин Лю.
НОВОСТИ
- 12:05 19.07.2026
- Атака объектов в Киеве и области прошедшей ночью стала одной из самых массированных - Зеленский
- 11:55 19.07.2026
- Турция и Россия за последние годы адаптировались к ограничениям при оплате в туристическом секторе
- 10:48 19.07.2026
- Сбер поддержит селлеров, пострадавших от инцидентов на складах Wildberries
- 10:13 19.07.2026
- Бразилия «не уступит и не капитулирует» под нажимом американских пошлин - министр торговли
- 10:04 19.07.2026
- Военные расходы Украины в этом году приблизились к отметке в 100 млрд долл - СМИ
- 09:15 19.07.2026
- ВС РФ нанесли массированный удар по объектам в Киеве, Киевской и Одесской областях – МО России
- 09:00 19.07.2026
- Число погибших от июньского землетрясения в Венесуэле превысило 5 тыс человек
- 21:00 18.07.2026
- Вертолет МИ-2 сельхозназначения упал на Кубани, пилот погиб
- 20:30 18.07.2026
- Президент Венгрии подписал поправку к конституции о его отстранении от должности
- 20:00 18.07.2026
- ВС РФ вошли в Алексеево-Дружковку, ведут бои в городе — Герасимов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать