Сбер и Шанхайский институт ИИ создадут совместный ИИ-хаб в Китае

13:54

Фото пресс-службы Сбера

Сбер и Шанхайский научно-исследовательский институт искусственного интеллекта (SAIRI) создадут совместный ИИ-хаб на площадке AI Global Center of Excellence. Меморандум в рамках визита российской делегации на международную конференцию по ИИ в Шанхае (WAIC) подписали старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев и Яньцзин Лю, секретарь партийного комитета, заместитель директора Шанхайского института исследований в области искусственного интеллекта (SAIRI).

ИИ-хаб станет постоянной платформой для взаимодействия учёных, инженеров и бизнеса из России и Китая. Стороны планируют развивать работу по нескольким направлениям.

В научной сфере это запуск совместных исследовательских проектов и лабораторий. В фокусе внимания будут большие языковые модели, ИИ-агенты, робототехника, мультимодальный ИИ и безопасность нейросетей. Для демонстрации технологий создана постоянная экспозиция Sber AI в Центре SAIRI.

По линии регулирования стороны будут вместе разрабатывать этические принципы, критерии безопасности и отраслевые рекомендации по управлению искусственным интеллектом. Кроме того, Сбер и SAIRI планируют представлять совместные инициативы на крупных мировых площадках, таких как WAIC и Международный альянс в сфере ИИ (AI Alliance Network). В образовательной части партнёры организуют стажировки, воркшопы, программы обмена для исследователей и студентов, а также семинары для руководителей.

«Наше сотрудничество с SAIRI, начатое на международной конференции AI Journey в 2024 году, сегодня перерастает в системную работу над крупными проектами. Постоянная площадка ИИ-хаб в Шанхае позволит нам быстрее тестировать гипотезы, готовить кадры и вместе формировать стандарты безопасного применения генеративного искусственного интеллекта. Не менее важна и демонстрационная часть: когда ИИ-решения можно увидеть на прототипах, диалог с партнёрами становится максимально предметным и эффективным», – отметил Андрей Белевцев.

«Подписание в 2025 году Совместного заявления Российской Федерации и Китайской Народной Республики об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, стало важной вехой двустороннего сотрудничества двух стран. Руководствуясь этим общим видением, SAIRI и Сбербанк стремятся к развитию исследований в области искусственного интеллекта, управлению системами искусственного интеллекта и подготовке кадров, объединяя мудрость и опыт обеих стран для содействия ответственному и устойчивому развитию технологий искусственного интеллекта во всем мире», – сказала Яньцзин Лю.