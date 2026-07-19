Возобновление конфликта между США и Ираном привело в Германии к росту цен на топливо - СМИ
15:55 19.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новая волна эскалации конфликта вокруг Ирана привела к резкому росту цен на бензин и дизель в Германии. Об этом пишет газета Bild.
По информации издания, в воскресенье после ежедневного скачка цен литр бензина Super в среднем по стране стоил 2,328 евро. Цена на бензин E10 (доля биоэтанола до 10%) выросла до 2,274 евро, а на дизель — до 2,305 евро. Сильнее всего увеличились цены на дизельное топливо: еще в прошлое воскресенье, 12 июля, после полуденного скачка цена составляла 2,238 евро, теперь она достигла 2,305 евро.
Это означает, что за одну неделю дизель подорожал на 6,7 цента за литр. При заправке полного бака объемом 50 литров водителям теперь приходится платить на 3,35 евро больше, отмечает газета. Такая заправка обходится им примерно в 115 евро, а заправка бензином Super — уже более чем в 116 евро.
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