Вучич: Моя политика заключается в отсутствии санкций [против России]
17:18 19.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Сербии Александар Вучич заявил о том, что он не собирается вводить антироссийские санкции и намерен поддерживать дружеские отношения с Москвой.
«Спрашивайте меня о чем угодно. Моя политика заключается в отсутствии санкций [против РФ], и в том, что мы хотим поддерживать дружеские отношения с Россией», — сообщил Вучич журналистам в ходе посещения муниципалитета Лапово.
Вучич заявил 10 июля, что ключевым условием продвижения переговоров о вступлении Сербии в Евросоюз является присоединение к санкциям против России, но даже в таком случае республику не приняли бы сразу в состав сообщества.
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