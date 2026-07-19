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НОВОСТИ

Вучич: Моя политика заключается в отсутствии санкций [против России]

17:18 19.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сербии Александар Вучич заявил о том, что он не собирается вводить антироссийские санкции и намерен поддерживать дружеские отношения с Москвой.

«Спрашивайте меня о чем угодно. Моя политика заключается в отсутствии санкций [против РФ], и в том, что мы хотим поддерживать дружеские отношения с Россией», — сообщил Вучич журналистам в ходе посещения муниципалитета Лапово.

Вучич заявил 10 июля, что ключевым условием продвижения переговоров о вступлении Сербии в Евросоюз является присоединение к санкциям против России, но даже в таком случае республику не приняли бы сразу в состав сообщества.

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