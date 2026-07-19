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НОВОСТИ

Атака объектов в Киеве и области прошедшей ночью стала одной из самых массированных - Зеленский

12:05 19.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский заявил, что удар, нанесенный по Киеву в ночь на 19 июля, стал одним из самых массированных и вновь попросил боеприпасы к системам ПВО.

«Одна из самых массированных баллистических атак на Киев „, — написал он в своем телеграм-канале, добавив, что „перехватчики нужны каждый день“.

По его словам, в Киеве продолжается ликвидация последствий взрывов, прогремевших этой ночью. «Привлечено более 600 спасателей», — написал Зеленский.

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