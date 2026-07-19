ВС РФ нанесли массированный удар по объектам в Киеве, Киевской и Одесской областях – МО России
09:15 19.07.2026 Источник: Интерфакс
Российские военные заявили, что ночью нанесли массированный удар по объектам в Киеве и Киевской области, а также по портовой инфраструктуре Украины.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в городе Киев и Киевской области, по объектам инфраструктуры порта "Южный" Одесской области, используемым для доставки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов предназначенных для обеспечения ВСУ", - сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.
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