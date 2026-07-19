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Бразилия «не уступит и не капитулирует» под нажимом американских пошлин - министр торговли

10:13 19.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бразилия категорически отвергла требования властей США полностью открыть свои внутренние рынки для американских товаров, как это ранее сделало правительство Хавьера Милея в Аргентине. Такую позицию озвучил министр развития, промышленности, торговли и услуг республики Марсиу Элиас Роза.

«В ходе переговоров американцы потребовали полного открытия бразильского рынка для своих промышленных товаров, особенно в химическом и автомобильном секторах, по образцу соглашения, подписанного ими с Аргентиной при правительстве Хавьера Милея. Администрация президента [Бразилии] Луиса Инасиу Лулы да Силвы не будет вести переговоры в подобном ключе. Ни сегодня, ни завтра, никогда», — подчеркнул министр в интервью газете Folha de S.Paulo.

По словам Элиаса Розы, односторонние уступки Вашингтону, на которые пошел Буэнос-Айрес, совершаются в обход правил Южноамериканского общего рынка («Меркосур»). Кроме того, министр предупредил, что обнуление тарифов без встречных шагов со стороны США может привести к уничтожению национальной промышленности Бразилии. Глава ведомства добавил, что Вашингтон использует 25-процентные пошлины как инструмент политического шантажа. «Мы не позволим себя запугать, <…> не уступим и не капитулируем», — заключил он.

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