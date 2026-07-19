0
0
0
НОВОСТИ

В США некоторые священники используют ИИ для подготовки проповедей - WSJ

15:10 19.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский пастор Даррел Стетлер, основатель библейской методистской церкви в Оклахома-Сити (штат Оклахома), активно использует искусственный интеллект для быстрой подготовки проповедей. Его коллега пошел еще дальше и создал целую ИИ-модель с проповедями, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По словам Стетлера, он старается экономить время, когда обращается к ИИ за помощью в написании проповедей, поскольку является отцом семи детей и вынужден подрабатывать, чтобы позволить жилье для себя и своей семьи. Пастор также иногда занимается созданием учебных программ для других священников, с чем ему сильно помогает искусственный интеллект. Стетлер является основателем группы священников, экспериментирующих с ИИ для церкви.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:54 19.07.2026
Сбер и Шанхайский институт ИИ создадут совместный ИИ-хаб в Китае
0
221
12:05 19.07.2026
Атака объектов в Киеве и области прошедшей ночью стала одной из самых массированных - Зеленский
0
468
11:55 19.07.2026
Турция и Россия за последние годы адаптировались к ограничениям при оплате в туристическом секторе
0
411
10:48 19.07.2026
Сбер поддержит селлеров, пострадавших от инцидентов на складах Wildberries
0
452
10:13 19.07.2026
Бразилия «не уступит и не капитулирует» под нажимом американских пошлин - министр торговли
0
530
10:04 19.07.2026
Военные расходы Украины в этом году приблизились к отметке в 100 млрд долл - СМИ
0
554
09:15 19.07.2026
ВС РФ нанесли массированный удар по объектам в Киеве, Киевской и Одесской областях – МО России
0
564
09:00 19.07.2026
Число погибших от июньского землетрясения в Венесуэле превысило 5 тыс человек
0
519
21:00 18.07.2026
Вертолет МИ-2 сельхозназначения упал на Кубани, пилот погиб
0
1367
20:30 18.07.2026
Президент Венгрии подписал поправку к конституции о его отстранении от должности
0
1484

Возврат к списку