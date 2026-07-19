В США некоторые священники используют ИИ для подготовки проповедей - WSJ
15:10 19.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский пастор Даррел Стетлер, основатель библейской методистской церкви в Оклахома-Сити (штат Оклахома), активно использует искусственный интеллект для быстрой подготовки проповедей. Его коллега пошел еще дальше и создал целую ИИ-модель с проповедями, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
По словам Стетлера, он старается экономить время, когда обращается к ИИ за помощью в написании проповедей, поскольку является отцом семи детей и вынужден подрабатывать, чтобы позволить жилье для себя и своей семьи. Пастор также иногда занимается созданием учебных программ для других священников, с чем ему сильно помогает искусственный интеллект. Стетлер является основателем группы священников, экспериментирующих с ИИ для церкви.
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