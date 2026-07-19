Турция и Россия за последние годы адаптировались к ограничениям при оплате в туристическом секторе
11:55 19.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Для российских туристов в Турции ограничения в сфере межбанковских платежей перестали быть серьезной проблемой, найдены альтернативные варианты оплаты. Об этом в беседе с ТАСС сказал председатель Средиземноморской ассоциации отельеров и туроператоров (AKTOB) Каан Кавалоглу.
«Нельзя сказать, что проблемы с расчетами у российских туристов в Турции полностью исчезли. Из-за финансовых санкций и ограничений в работе платежных систем карты, выпущенные в России, не могут быть использованы напрямую в Турции. К тому же и неширокое распространение платежной системы „Мир“ создало трудности. Однако как российские туристы, так и турецкий туристический сектор за последние несколько лет значительно адаптировались к этим условиям. Мы видим, что эти проблемы в значительной степени перестали быть основным препятствием для поездок российских туристов в Турцию», — отметил Кавалоглу.
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