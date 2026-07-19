0
0
144
НОВОСТИ

Военные расходы Украины в этом году приблизились к отметке в 100 млрд долл - СМИ

10:04 19.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расходы Украины на военные нужды в 2026 году уже составляют рекордные $98 млрд, а после осеннего пересмотра бюджета могут превысить $100 млрд. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных министерства финансов страны.

Эти расходы более чем в два раза превышают бюджет Украины ($47,5 млрд) и составляют почти половину ВВП страны (порядка $214 млрд в 2025 году).

Около трети этой суммы Киев получает от Евросоюза — более $30 млрд, остальное финансирует за счет своего бюджета и заимствований. Финансирование других категорий расходов осуществляется полностью за счет поступающих от западных союзников средств.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:48 19.07.2026
Сбер поддержит селлеров, пострадавших от инцидентов на складах Wildberries
0
39
10:13 19.07.2026
Бразилия «не уступит и не капитулирует» под нажимом американских пошлин - министр торговли
0
141
09:15 19.07.2026
ВС РФ нанесли массированный удар по объектам в Киеве, Киевской и Одесской областях – МО России
0
210
09:00 19.07.2026
Число погибших от июньского землетрясения в Венесуэле превысило 5 тыс человек
0
210
21:00 18.07.2026
Вертолет МИ-2 сельхозназначения упал на Кубани, пилот погиб
0
1127
20:30 18.07.2026
Президент Венгрии подписал поправку к конституции о его отстранении от должности
0
1238
20:00 18.07.2026
ВС РФ вошли в Алексеево-Дружковку, ведут бои в городе — Герасимов
0
1190
19:30 18.07.2026
Венгрия рассчитывает избежать санкций США против покупателей нефти и газа у России
0
1348
19:00 18.07.2026
В портах Южный и Одесса поражены три сухогруза с грузами для ВСУ — Минобороны РФ
0
1163
18:30 18.07.2026
Зеленский изучает возможность уволить Сырского, чтобы выйти из кризиса — FT
0
1240

Возврат к списку