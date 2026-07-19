Военные расходы Украины в этом году приблизились к отметке в 100 млрд долл - СМИ
10:04 19.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Расходы Украины на военные нужды в 2026 году уже составляют рекордные $98 млрд, а после осеннего пересмотра бюджета могут превысить $100 млрд. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных министерства финансов страны.
Эти расходы более чем в два раза превышают бюджет Украины ($47,5 млрд) и составляют почти половину ВВП страны (порядка $214 млрд в 2025 году).
Около трети этой суммы Киев получает от Евросоюза — более $30 млрд, остальное финансирует за счет своего бюджета и заимствований. Финансирование других категорий расходов осуществляется полностью за счет поступающих от западных союзников средств.
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