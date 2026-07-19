Число погибших от июньского землетрясения в Венесуэле превысило 5 тыс человек

09:00 Источник: Интерфакс

Не менее 5 тыс. 119 человек погибли из-за недавних землетрясений в Венесуэле, сообщил в воскресенье спикер парламента страны Хорхе Родригес. Агентство ЭФЭ отмечает, что это на 50 человек больше, чем сутками ранее.

Число пострадавших в последние дни не меняется и составляет более 16,7 тыс. человек. Разрушительные землетрясения произошли в Венесуэле в конце июня.