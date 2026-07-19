0
0
198
НОВОСТИ

Число погибших от июньского землетрясения в Венесуэле превысило 5 тыс человек

09:00 19.07.2026 Источник: Интерфакс

Не менее 5 тыс. 119 человек погибли из-за недавних землетрясений в Венесуэле, сообщил в воскресенье спикер парламента страны Хорхе Родригес. Агентство ЭФЭ отмечает, что это на 50 человек больше, чем сутками ранее.

Число пострадавших в последние дни не меняется и составляет более 16,7 тыс. человек. Разрушительные землетрясения произошли в Венесуэле в конце июня.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:48 19.07.2026
Сбер поддержит селлеров, пострадавших от инцидентов на складах Wildberries
0
39
10:13 19.07.2026
Бразилия «не уступит и не капитулирует» под нажимом американских пошлин - министр торговли
0
141
10:04 19.07.2026
Военные расходы Украины в этом году приблизились к отметке в 100 млрд долл - СМИ
0
154
09:15 19.07.2026
ВС РФ нанесли массированный удар по объектам в Киеве, Киевской и Одесской областях – МО России
0
210
21:00 18.07.2026
Вертолет МИ-2 сельхозназначения упал на Кубани, пилот погиб
0
1127
20:30 18.07.2026
Президент Венгрии подписал поправку к конституции о его отстранении от должности
0
1238
20:00 18.07.2026
ВС РФ вошли в Алексеево-Дружковку, ведут бои в городе — Герасимов
0
1190
19:30 18.07.2026
Венгрия рассчитывает избежать санкций США против покупателей нефти и газа у России
0
1348
19:00 18.07.2026
В портах Южный и Одесса поражены три сухогруза с грузами для ВСУ — Минобороны РФ
0
1163
18:30 18.07.2026
Зеленский изучает возможность уволить Сырского, чтобы выйти из кризиса — FT
0
1240

Возврат к списку