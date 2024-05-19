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3,8 млрд евро Минобороны Германии просит у правительства на поддержку Украины - СМИ

09:15 19.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны (МО) Германии запросило у правительства дополнительно 3,8 млрд евро для оказания помощи Украине. Об этом пишет газета Bild am Sonntag со ссылкой на источники.

По информации издания, Минобороны ФРГ сообщило о дополнительной потребности в размере 3,8 млрд евро для помощи Украине в текущем финансовом году. Из имеющихся 7,1 млрд евро, которые правительство Германии выделило на военную поддержку Киева в этом году, почти все распределено, только 300 млн осталось на закупку нового оружия или боеприпасов, отмечает газета. В среду глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус встретился с канцлером Олафом Шольцем, в четверг — с министром финансов Кристианом Линднером. Запрос на выделение дополнительных средств должен быть представлен парламенту на утверждение в июне.

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