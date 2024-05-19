0
0
143
НОВОСТИ

Компании, связанные с технологиями ИИ, тянут вверх фондовые индексы в США - СМИ

09:25 19.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самые крупные фондовые рынки мира демонстрируют рекордные значения, сообщило в субботу агентство Bloomberg. Как указывает агентство, 14 из 20 крупнейших фондовых рынков мира в последнее время обновили рекорды по абсолютным значениям.

Bloomberg отметил американский фондовый рынок, где индустриальный индекс Dow Jones на этой неделе впервые превысил отметку 40 000 пунктов. Индексы S&P500 и Nasdaq также демонстрируют рекордные значения.

Bloomberg не указывает единой причины роста всех фондовых рынков. Так, в США в качестве основного двигателя экономического роста выступают компании, связанные с технологиями искусственного интеллекта.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:30 19.05.2024
WP: Ермак ограничил доступ к Зеленскому и пытался лично контролировать почти все крупные военные решения
0
205
09:20 19.05.2024
Трамп пообещал убрать из правительства США «всех разжигателей войны»
0
196
09:15 19.05.2024
3,8 млрд евро Минобороны Германии просит у правительства на поддержку Украины - СМИ
0
186
09:00 19.05.2024
Для ВСУ под Харьковом сложилась критическая ситуация - NYT
0
234
21:00 18.05.2024
Экс-главком НАТО в Европе назвал наибольшую угрозу США
0
1244
20:30 18.05.2024
Польские силовики избили и вытеснили на белорусскую территорию пятерых сомалийцев
0
923
20:00 18.05.2024
Поврежденный в Красном море танкер недавно останавливался в РФ — командование ВС США
0
999
19:30 18.05.2024
Президент Грузии наложила вето на закон об иноагентах
0
950
19:00 18.05.2024
Президент Болгарии считает невозможной победу над Россией в украинском конфликте
0
1037
18:30 18.05.2024
Буркина-Фасо, Мали и Нигер утвердили проект конфедерации
0
1086

Возврат к списку