Компании, связанные с технологиями ИИ, тянут вверх фондовые индексы в США - СМИ
09:25 19.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самые крупные фондовые рынки мира демонстрируют рекордные значения, сообщило в субботу агентство Bloomberg. Как указывает агентство, 14 из 20 крупнейших фондовых рынков мира в последнее время обновили рекорды по абсолютным значениям.
Bloomberg отметил американский фондовый рынок, где индустриальный индекс Dow Jones на этой неделе впервые превысил отметку 40 000 пунктов. Индексы S&P500 и Nasdaq также демонстрируют рекордные значения.
Bloomberg не указывает единой причины роста всех фондовых рынков. Так, в США в качестве основного двигателя экономического роста выступают компании, связанные с технологиями искусственного интеллекта.
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