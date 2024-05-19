Компании, связанные с технологиями ИИ, тянут вверх фондовые индексы в США - СМИ

09:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самые крупные фондовые рынки мира демонстрируют рекордные значения, сообщило в субботу агентство Bloomberg. Как указывает агентство, 14 из 20 крупнейших фондовых рынков мира в последнее время обновили рекорды по абсолютным значениям.

Bloomberg отметил американский фондовый рынок, где индустриальный индекс Dow Jones на этой неделе впервые превысил отметку 40 000 пунктов. Индексы S&P500 и Nasdaq также демонстрируют рекордные значения.

Bloomberg не указывает единой причины роста всех фондовых рынков. Так, в США в качестве основного двигателя экономического роста выступают компании, связанные с технологиями искусственного интеллекта.